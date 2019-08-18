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Bakanlıktan İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınları açıklamasına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yağışla ilgili gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, "17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir" denildi.
 18 Ağustos 2019 21:38
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Bakanlıktan İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili basına yapmış olduğu açıklamada; 'Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı' diyerek, 'AKOM'dan bilgileri kontrol ettirdim bize Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul'da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti' ifadelerine yer vermiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 13 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren yayımladığımız hava raporlarımızda; 'Yurdumuzun kuzey ve kuzeybatı kesimlerini etkilemesi beklenen yağışlı sistem' tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, basın-yayın organlarımız ile paylaşılmıştır."

'ORTA' DEĞİL, 'KUVVETLİ' OLARAK RAPOR EDİLMİŞTİR'

Açıklamanın devamında, 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri saat 06.00 ile 18.00'de yayımlanan hava raporlarında, 'Marmara Bölgesinin Doğusu ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış beklentisi'ni içeren bilgilerin, başta belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına e-posta yoluyla gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı tüm tahmin ve öngörü uyarılarının, kurumsal internet sitesi, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya hesapları, faks, telefon ve resmi yazılarla yerel ve ulusal basın aracılığı ile hızlı ve yoğun bir şekilde halka ve yetkililere anında ulaştırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Bölgesi ve İstanbul için beklenen kuvvetli yağışla ilgili haberler; 14/15/16 Ağustos 2019 tarihlerinde tüm basın-yayın organlarımız, günler öncesinden bültenlerinde İstanbul ile ilgili kuvvetli yağış konusuna gerek canlı yayınlarla gerekse de ara ve ana haber bültenlerinde sıkça ve defaten yer vermişlerdir. Basın kuruluşlarımızın gösterdiği bu duyarlılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 12.30'da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili olarak basına yapmış olduğu açıklamada ayrıca; 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı 'orta' şiddetli idi' demiştir. Bu doğru değildir. 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddeti; 'orta' değil, 'kuvvetli' olarak rapor edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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