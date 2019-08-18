Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu
Giresun'un Espiye ilçesinde bir polis memuru tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı.
|18 Ağustos 2019 21:56
|Yazdır
Giresun'un Espiye ilçesinde bir polis memuru tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, üzerinde bulunan tabancayla B.A'ya ateş etti. Her iki bacağından da yaralanan B.A, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bu arada, olayın ardından kaçan polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'
19 Ağustos 2019 11:13
|Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
19 Ağustos 2019 10:24
|Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü
19 Ağustos 2019 09:59
|Küçük Ayasofya Camii de selden etkilendi
19 Ağustos 2019 06:20
|İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
18 Ağustos 2019 22:18
|Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
18 Ağustos 2019 22:01
|Bankadan çıkan iş adamını takip edip parasını çaldılar
18 Ağustos 2019 21:44
|Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
18 Ağustos 2019 20:21
|Yabancı uyruklu grup Taksim'i birbirine kattı!
18 Ağustos 2019 18:23
|Asansör teknisyeninin feci ölümü
18 Ağustos 2019 17:53