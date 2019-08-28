Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki " Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti " başlıklı 8. maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir. " hükümlerince öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri artırımlı ödenmektedir.

Peki, ücretli öğretmenlere yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir mi?

Sorunun cevabını Danıştay kararı üzerinden örnekleyerek açıklamaya çalışırsak;

KANUNA GÖRE BAZI GÖREVLERE EK DERS ÜCRETLERİ ARTIRIMLI OLARAK ÖDENMEKTEDİR

657Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176.maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir."

Bu hükümlere göre, özel eğitime muhtaç öğrencilere ders vermek üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği ifade edilmiştir.

Bu hükümlere istinaden; özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenmektedir.

YARGI; "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETLERİ ARTIRIMLI ÖDENİR" DEDİ

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ücretli öğretmen olarak görev yapanlara destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilmesi durumunda, ek ders ücretlerinin kadrolu öğretmenler gibi %100 artırımlı ödenmesi gerektiği talebiyle açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin 2017/2210E ve 2018/1972K Sayılı Kararı kararıyla yerel mahkemenin kararını bozarak, ücretli öğretmenlere de ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesine karar vermiştir. Bölge idare mahkemesi kararında özetle "657 sayılı Kanun'un yukarıda anılan 89. maddesinde kimlerin ücretli öğretmen olarak görevlendirilebileceği belirtilmiş olup, bunların arasında öğretmenler, öğretim üyeleri ve diğer memurlar gibi kamu görevlilerinin yanı sıra açıktan atananlara da yer verilmiş bulunmaktadır. Anılan hükümde geçen "açıktan atama" tabiri ile memurluğa ilk defa atanan kişilerin değil herhangi bir kamu görevi bulunmayan ve maddede belirtilen görevi yapmak amacı ile görevlendirilen kişiler kastedilmekte olup, bu açıdan sendika üyelerinin ücretli öğretmenliği açıktan atanan kişiler kapsamında yaptığının kabulü gerekmektedir. 657 sayılı Kanun'un 89. maddesine istinaden çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 9. maddesinde de, resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirtilmekte olup, davacı sendikanın da bu şekilde görevlendirilen üyesi öğretmenlerin de kapsamda kabul edilmesi gerekmektedir. Her iki durumda da, davacı sendika üyelerinin 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi kapsamında bulunduğunda tereddüt bulunmamaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan 657 sayılı Kanun'un 176. maddesinde, 89. madde uyarınca kendisine ek ders görevi verilenlere ek ders ücreti verileceği ve bu ücretlerin Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlası ile ödeneceği hüküm altına alındığına ve davacı sendika üyelerinin de yukarıda izah edildiği üzere 89. madde kapsamında bir kurumda ücretli öğretmenlik yaptığına göre ek ders ücretinin % 100 fazlasıyla ödenmesi gerekeceğinden, aksine tesis edilen işlemlerde ve bu işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir." gerekçesine yer vererek ücretli öğretmenlerinde kadrolu öğretmenler gibi değerlendirilerek ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

MEB, YARGI KARARINI MEM'LERE TEBLİG ETMİŞTİR

Mahkemenin bu kararı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2018 tarih ve 14413307 sayılı yazısıyla Valiliklere duyurulmuş ve 26.07.2018 tarihinden itibaren uygulanması istenmiştir. Mezkur karar uyarınca ücretli öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kurslarında ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERDEN YÜKSEK LİSANS YAPANLARA EK DERS ÜCRETLERİ ARTIRIMLI ÖDENİR

Tüm bu açıklamalar ve mahkeme karanının gerekçesi uyarınca, ücretli öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR