Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
|18 Ağustos 2019 22:18
|Yazdır
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Dana yönetimindeki 45 KA 5462 plakalı otomobil, Ödemiş Mescitli Köprüsü'nde, karşı yönden gelen Uğur Danacı'nın kullandığı 35 AEG 593 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Dana, Halil Dana, Barış Dana, Ahmet Dana ve Yunus Dana, diğer araçtaki Uğur Danacı, İbrahim Danacı, Hakan Danacı, Ayşegül Danacı, Müzeyyen Danacı ile 1 yaşındaki Efe Danacı yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali Dana ve Halil Dana'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle köprü bir süre araç trafiğine kapatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü
19 Ağustos 2019 12:20
|'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'
19 Ağustos 2019 11:13
|Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
19 Ağustos 2019 10:24
|Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü
19 Ağustos 2019 09:59
|Küçük Ayasofya Camii de selden etkilendi
19 Ağustos 2019 06:20
|Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
18 Ağustos 2019 22:01
|Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu
18 Ağustos 2019 21:56
|Bankadan çıkan iş adamını takip edip parasını çaldılar
18 Ağustos 2019 21:44
|Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
18 Ağustos 2019 20:21
|Yabancı uyruklu grup Taksim'i birbirine kattı!
18 Ağustos 2019 18:23