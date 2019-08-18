1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tatil dönüşü 'uyku düzeni' uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin:- "Tatil dönüşü herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor"
 18 Ağustos 2019 22:24
Yazdır
Tatil dönüşü 'uyku düzeni' uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin, uyku bozukluklarının dikkat eksikliğine ve iş kazalarına neden olabildiğini belirterek, "Tatil dönüşü, herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor." dedi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uykunun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlıksız uykunun iş ve trafik kazalarına, birçok rahatsızlığa neden olabildiğini aktaran Yetkin, bilimsel verilere göre, trafik kazalarında 6 saatin altındaki yetersiz uykunun kaza riskini yüzde 30, uykuda solunum bozukluklarını ise yüzde 120 artırdığının görüldüğünü ifade etti.

Trafik kazalarında kalp krizi vakalarına sık rastlandığını vurgulayan Yetkin, uyku bozukluklarının aşırı kilo ve şeker hastalığı gelişme riskini yüzde 30-40 artırdığını bildirdi.

Uyku bozukluğunun bağışık sistemini olumsuz etkilediğini, ruhsal bozuklukları dört kat artırdığını anlatan Yetkin, tatilde bozulan uyku düzeninin ardından zorlu bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Tatile çıkan ve dönenlerin yola çıkmadan önce yeterli uyku depolaması gerektiğine değinen Yetkin, "Tatil dönüşü işbaşı yapacak vatandaşlarımızın tatilde bozulan uyku düzeni nedeniyle işe adaptasyon ve dikkat sorunları yaşayabilir." dedi.

- Dikkat edilecek püf noktalar

Tatilin rahat günlerinden sonra yeniden çalışma temposuna hazırlanmak ve uykuyu yeniden düzenlemek gerektiğini vurgulayan Yetkin, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalar kötü uykunun, hijyen ve uyku bozuklukları gibi önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymakta. Veriler uykunun, hayatta kalmamız ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Tatil dönüşü, herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Uyku boşa geçen bir zaman değildir. Her dakikası önemlidir. Sabah erken düzenli bir kalkış saati belirleyin. İhtiyaç duyduğunuz uyku süresinin akşam karanlıkta alınmasını sağlayın. Akşam yatma saatlerinden en az iki saat önce yorucu işlerden kaçının. Gün içinde düzenli egzersiz yapın. Akşam saatlerinde kafeinli, kolalı içeceklerden uzak durun. Yatma saatlerine yakın ağır yemek yemeyin."

Sinan Yetkin, Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin 2-6 Ekim'de İstanbul'da "20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi" düzenleyerek, uyku sağlığına ilişkin verileri paylaşacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
19 Ağustos 2019 10:49		 Hipertansiyon yaşı düştü
18 Ağustos 2019 18:43
Sağlık Bakanlığından 'transit gemi sağlık resmi' düzenlemesi
17 Ağustos 2019 12:00		 'Kanser tedavisinde alternatif ürünün faydasına dair bilimsel kanıt yok'
17 Ağustos 2019 10:53
Okul stresi uyurgezer yapıyor
17 Ağustos 2019 07:50		 Yaşlanmadan yaş almak mümkün mü?
17 Ağustos 2019 06:52
Sıcak hava kalp krizi riskini artırıyor
15 Ağustos 2019 22:57		 2023 yolunda dev sağlık reformu başladı
15 Ağustos 2019 08:46
Türkiye'nin şifalı suları bir 'tık' uzaklıkta
14 Ağustos 2019 22:30		 'Elektronik sigara yeni tümörler yarattı'
13 Ağustos 2019 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar
11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor10:43 - Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü10:34 - 'LGS'de öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri liseye yerleşti'10:32 - İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.08.2019 istanbul yağmuru 1
baroları boykot kararı 1
gülümse 2
Menzil tarikatı. 4
sözlüğe canlılık gelmesi 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 1
Abbiiee 1
şaka kaldıramayan insan 1
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
Görmemezlikten gelmek 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam