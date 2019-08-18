D-100 kara yolunda yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.
|18 Ağustos 2019 22:30
|Yazdır
Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.
Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Yoğunluk, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük-Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.
Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi
18 Ağustos 2019 21:50
|Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor
18 Ağustos 2019 21:26
|İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
18 Ağustos 2019 21:21
|Karadeniz bağlantı yolunda trafik devam ediyor
18 Ağustos 2019 21:11
|Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor
18 Ağustos 2019 20:32
|Kuzine sobalar en çok yazın satılıyor
18 Ağustos 2019 20:26
|Denizden çift kişilik yatak da çıktı, çöp bidonu da
18 Ağustos 2019 20:01
|Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti
18 Ağustos 2019 18:33
|En uzun süreli horon rekoru denemesi
18 Ağustos 2019 18:13
|Mor karanfilli Aras Dağları göz kamaştırıyor
18 Ağustos 2019 17:16