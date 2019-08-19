19 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
|19 Ağustos 2019 00:10
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkedeki direktörlerinin katılacağı 7. İstişare Toplantısı İstanbul'da başlayacak.
(İstanbul/10.00)
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