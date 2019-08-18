Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
|18 Ağustos 2019 23:33
|Yazdır
Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana geldi. Yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkan yangında ilk belirmelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı
19 Ağustos 2019 12:02
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Ağustos 2019 06:31
|Bakan Pakdemirli: Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz
19 Ağustos 2019 06:04
|Kapadokya'da 90 turist zehirlendi
19 Ağustos 2019 05:32
|Soluk borusuna yemek kaçan şahıs hayatını kaybetti
18 Ağustos 2019 22:06
|Muhtar köyün çehresini değiştirdi
18 Ağustos 2019 20:44
|Prof. Dr. Görmez'in acı günü
18 Ağustos 2019 20:11
|İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?
18 Ağustos 2019 18:28
|Selde mağdur olan esnaftan sıradışı yöntem
18 Ağustos 2019 17:58
|Gökyüzünün 'ihtiyar delikanlıları'
18 Ağustos 2019 16:48