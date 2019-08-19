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Bakan Pakdemirli: Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz

İzmir'in 4 ayrı noktasında çıkan yangınlar ile mücadele edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bine yakın personel ile birlikte olumsuz hava koşullarına rağmen yangınları söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
 19 Ağustos 2019 06:04
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Bakan Pakdemirli: Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz

İzmir'in 4 ayrı noktasında çıkan yangınlar ile mücadele edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bine yakın personel ile birlikte olumsuz hava koşullarına rağmen yangınları söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

İzmir'de Pazar günü henüz belirlenemeyen sebepler ile çeşitli ilçelerde çıkan orman yangıları gecenin ilerleyen saatlerine rağmen, hava koşullarının da olumsuz olmasıyla birlikte yer yer kontrol altına alınamadı. Gece saatlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve beraberindeki heyet ile birlikte Karabağlar ilçesi Efemçukuru mevkisine gelerek basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Öğlen saatlerinde Karabağlar mevkiinde başlamış olan ve yer yer devam eden Efemçukuru mevkiindeyiz. Rüzgarın çok hızlı seviyede ilerlemesi sebebiyle yangın beklediğimizden çok daha hızlı yayıldı. Tabii yangını kontrol altına alma çalışmaları son hızıyla devam etmektedir" dedi.

Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz

Bildiğiniz üzere şuan aktif 4 tane yangın ile mücadele ediyoruz diyen Pakdemirli, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Urla'daki yangın neredeyse sönmek üzere. Bu sevindirici olan haberdir. Onun dışında Bodrum'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz. En erken saatlerde de helikopterlerimizin pervanesini çevirerek hava araçlarımızı devreye alacağız. Diğer yangınlarında iyeye doğru seyretmesi ile birlikte sabahın erken saatleri ile beraber hızlı bir şekilde yangında önemli noktaları tabiri caizse döverek yangını bitirme hedefimiz var. Şuan için en büyük önceliğimiz can kaybı olmaması. Kuyucak ve Eski Orhanlı Köylerinde gerekli tedbirleri almıştık. Eski Orhanlı Köyü'nde sadece 4 tane kısmi hasar görüldü. Şuanda Çatalca ve Yeni Köyleri ile alakalı tedbirlerimizi aldık. İcap ettiği takdirde buralarda da tahliyelere başlayacağız. Şimdilik bu köylerle ilgili önemli bir problem gözükmüyor. Karadan müdahalelerimi sürüyor. Son sürat ile arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz zor ortama rağmen tüm müdahalelerimizi devam ettiriyorlar."

100 hektardan daha fazla alanın yanmış olabileğini belirten Pakdemirli, önceliğimiz burada şuanda ne kadar alanın yandığından daha çok yangını kontrol altına almak ve can ve mal kayıplarını engellemektir diyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Mümkün olduğunca hem bitki örtümüzü hem de yabani hayvanlarımızı korumaya çalışmak olacak. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bize intikal etmiş bir şey yok kolluk kuvvetlerimiz gerekli araştırmayı yapıyor. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Gün içerisinde kendileri ile 2-3 defa görüştük. Sürekli olarak bizden bilgi alıyor. Vatandaşın zararı ile ilgili yangın söndürüldükten sonra yapılacak olan hasar tespit neticesinde valiliğimiz nezdinde yapılacak yazışmalar ile gerekli ödemeler yapılacaktır. Şuanda ki yangınlara Sadece Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 950 personelimiz ile müdahale ediliyoruz. Diğer kamu kurumlarından gelen personel ile birlikte binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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