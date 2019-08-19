Ayvalık'ta 41 göçmen yakalandı

OKUL HADEMESİ KENDİ TARIM ARACINI YAPTI Mersin 'de, bağ ve bahçeye giderken kullanmak için "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına ihtiyaç duyan 52 yaşındaki Murat Koca, satın almak yerine hurda malzemelerle yapmayı tercih etti.Toroslar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Musalı Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki okulda hademe olarak çalışan Koca, yaz aylarında da mahalledeki bağ ve bahçesinin işini yapıyor.Tarım alanlarına giderken bir vasıtaya ihtiyaç duyan Koca, çocukluğundan bu yana teknik işlere ilgi duyduğu için aracı almak yerine yapmaya karar verdi.Yaklaşık 2 hafta boyunca kardeşiyle hurda araç malzemesi satan yerleri gezerek gerekli parçaları toplayan Koca, evinin altındaki 40 metrekarelik alanı tamirhaneye çevirip çalışmaya başladı. Koca, 15 bin lira civarında masraf yaptığı ve kendi zevklerine göre tasarladığı aracı yaklaşık 2 ayda oluşturarak, kullanmaya başladı.