Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
|19 Ağustos 2019 07:11
|Yazdır
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından, zam teklifine yönelik olarak şu açıklamayı yaptı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu İşvereni Heyet Başkanı olarak 2020 yılı için %.4+%4 ve 2021 yılı için %3+%3 şeklindeki Hükümetin yeni teklifini iletti. Bu teklifle birlikte, son oturumda sunulan teklifin üzerine 2 puan daha eklenmiş oldu.
Yok hükmünde saydığımız ilk teklife yönelik tepkimizin haklılığını teyit,yeni teklif sunulması çağrımıza olumlu yanıt hükmündeki teklifi değerlendirmek,sürecin geldiği aşamayı,hizmet kollarında yürütülen müzakereleri ele almak amacıyla Başkanlar Kurulumuzu toplantıya çağırdım.
Toplu pazarlık masasının çözüm üretme kapasitesinin harekete geçtiğini gösteren fakat bununla birlikte "çözüm noktası" eşiğinin oldukça altında kaldığını belgeleyen 2 puanlık ilave teklifi, Başkanlar Kurulumuzda her yönüyle ele alacağız.
Hem masanın doğru teklifi üretmesi, hem sahanın doğru tepkiyi vermesi noktasında yürütülecek çalışmaları, alınacak kararları,Başkanlar Kurulumuzun değerlendirmelerini saat 10:00'da Genel Merkezimizde basın ile paylaşacağız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Çorum Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız'
19 Ağustos 2019 10:23
|'Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye kırtasiyeciden alınır'
19 Ağustos 2019 10:05
|Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
19 Ağustos 2019 01:10
|TESK: Zarar gören esnafın borçları ertelenmeli
18 Ağustos 2019 19:51
|Hukukçulardan 'Adli yıl açılış töreni' açıklaması
18 Ağustos 2019 17:21
|Barolar Birliği, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
17 Ağustos 2019 12:15
|Ali Yalçın'dan maaş zammı teklifi için yeni açıklama
17 Ağustos 2019 12:08
|Ankara Barosu da açılış töreni davetini reddetti
17 Ağustos 2019 11:17
|Ali Yalçın: Bu teklifi yok sayıyoruz, yeni teklif bekliyoruz
16 Ağustos 2019 17:11
|Kamu-Sen Genel Başkanı: Bu teklifi kabul etmiyoruz
16 Ağustos 2019 16:55