Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından, zam teklifine yönelik olarak şu açıklamayı yaptı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu İşvereni Heyet Başkanı olarak 2020 yılı için %.4+%4 ve 2021 yılı için %3+%3 şeklindeki Hükümetin yeni teklifini iletti. Bu teklifle birlikte, son oturumda sunulan teklifin üzerine 2 puan daha eklenmiş oldu.

Yok hükmünde saydığımız ilk teklife yönelik tepkimizin haklılığını teyit,yeni teklif sunulması çağrımıza olumlu yanıt hükmündeki teklifi değerlendirmek,sürecin geldiği aşamayı,hizmet kollarında yürütülen müzakereleri ele almak amacıyla Başkanlar Kurulumuzu toplantıya çağırdım.

Toplu pazarlık masasının çözüm üretme kapasitesinin harekete geçtiğini gösteren fakat bununla birlikte "çözüm noktası" eşiğinin oldukça altında kaldığını belgeleyen 2 puanlık ilave teklifi, Başkanlar Kurulumuzda her yönüyle ele alacağız.

Hem masanın doğru teklifi üretmesi, hem sahanın doğru tepkiyi vermesi noktasında yürütülecek çalışmaları, alınacak kararları,Başkanlar Kurulumuzun değerlendirmelerini saat 10:00'da Genel Merkezimizde basın ile paylaşacağız.