Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|19 Ağustos 2019 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı
19 Ağustos 2019 12:02
|Bakan Pakdemirli: Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz
19 Ağustos 2019 06:04
|Kapadokya'da 90 turist zehirlendi
19 Ağustos 2019 05:32
|Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
18 Ağustos 2019 23:33
|Soluk borusuna yemek kaçan şahıs hayatını kaybetti
18 Ağustos 2019 22:06
|Muhtar köyün çehresini değiştirdi
18 Ağustos 2019 20:44
|Prof. Dr. Görmez'in acı günü
18 Ağustos 2019 20:11
|İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?
18 Ağustos 2019 18:28
|Selde mağdur olan esnaftan sıradışı yöntem
18 Ağustos 2019 17:58
|Gökyüzünün 'ihtiyar delikanlıları'
18 Ağustos 2019 16:48