Polis ekipleri Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye binasını sardı
Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda polis ekibi gelerek binaları sardı.
|19 Ağustos 2019 07:36
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Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından sabah saat 05.55'te polis ekipleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve saat 06.00'da Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.
Belediye binaları çembere alınırken, bazı polislerin de binalara girdiği görüldü.
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