Adana'da 23 PKK şüphelisine gözaltı
|19 Ağustos 2019 07:37
|Yazdır
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 23 şüphelinin adresini tespit etti.
Kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.
Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda döküman ile dijital malzeme ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2019 11:29
|'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'
19 Ağustos 2019 11:28
|Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
19 Ağustos 2019 09:01
|İşte Belediye Başkanlarının görevden alınma nedenleri
19 Ağustos 2019 08:29
|FETÖ hiyerarşisi bulmaca gibi
19 Ağustos 2019 07:50
|Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
18 Ağustos 2019 19:46
|Mardin'de terör operasyonu: 10 şüpheli gözaltında
18 Ağustos 2019 16:23
|Çukurca'da İHA alarmı
18 Ağustos 2019 12:38
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
18 Ağustos 2019 11:50
|'Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda beklentilerimiz karşılanmıyor'
18 Ağustos 2019 11:15