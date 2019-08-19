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Adana'da 23 PKK şüphelisine gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi- Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü
 19 Ağustos 2019 07:37
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Adana'da 23 PKK şüphelisine gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 23 şüphelinin adresini tespit etti.

Kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda döküman ile dijital malzeme ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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