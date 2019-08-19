Bölge farkı maaşta ne kadar ilave ödeme sağlıyor

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre farklılık oluşturmaktadır.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,138459 % 90 = 1.183,82 TL, pratisyen tabiplere ise 9500*0,138459 * % 50 = 657,68 TL tutarındadır. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500*0,138459 * % 70 = 920,75 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,138459 * % 35= 460 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i oranında olup, bu tutar 9500* 0,138459 * % 70 = 920,75 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

Hangi personele % 20 - % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenir?

Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür.

Bu ödemenin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

1- Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerden aylık alanlara yapılabilecektir.

2- Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için % 30'u, diğerleri için % 20'yi geçmemek üzere kurumlarınca tespit edilecektir.

3- Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir.

4- Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının % l0'unu geçmeyecek ve hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilecektir. Fiilen görev yapan personel sayısı 1/1/2006 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve kontrol edilen cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler dikkate alınmayacak, diğer bir ifadeyle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı kontrol edilen cetvellerde yer alan sayıyı geçmeyecektir.

4- Gerek 657 sayılı Kanun'da, gerekse Yan Ödeme Kararnamesi'nde herhangi bir ölçü öngörülmediğinden hangi projelerin "büyük yatırım projesi" sayılacağı kurumlarca belirlenecektir.

5- Bu ek özel hizmet tazminatı, mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmeyecektir.

6- Ancak, büyük yatırım projelerinde görev alan personelin bu projelerle ilgili olarak geçici görevlendirilmeleri ve görevlendirme onaylarında bu projeler kapsamında görevlendirildiklerinin belirtilmesi halinde, ilgili personelin büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projelerine ilişkin hizmete ara vermeleri söz konusu olmayacağından, bu şekilde yürütülecek geçici görevler süresince de anılan ek özel hizmet tazminatının ödenmesine devam edilecektir.

Bu ödemenin tutarı ne kadardır?

Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500 * 0,138459 * % 30 = 394,6 TL.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı için; 9500 * 0,138459 * % 20 = 263 TL'dir. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Bölge farkı ödemesi öğretmenler için de düşünülmelidir

Yan Ödeme Kararnamesi'nin ekinde yer alan V sayılı cetvelde "İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları" belirlenmiştir. Buna göre bu cetvelde yer alan okullarda görev yapan öğretmenlere en yüksek devlet memuru aylığının % 15 ine kadar ((9500 * 0,138459)* % 15 = 197,30)) ilave ödeme yapılabilmektedir. Ancak, mahrumiyet bölgelerinde zor şartlar altında görev yapan öğretmenler için ilave bir ödemeye yer verilmemiştir. Halbuki öğretmenler de en az sağlık personeli ve teknik personel kadar zor şartlar altında görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla bu konuda gerekli düzenleme yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.