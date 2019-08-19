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Motorine ve benzine zam gelecek

Son günlerde brent petrol ve doların sakin seyretmesine rağmen, küresel piyasalarda ürün fiyatlarına gelen artıştan dolayı, akaryakıta bu hafta başı zam bekleniyor
 19 Ağustos 2019 07:47
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Motorine ve benzine zam gelecek

Son günlerde brent petrol ve doların sakin seyretmesine rağmen, küresel piyasalarda ürün fiyatlarına gelen artıştan dolayı, akaryakıta bu hafta başı zam bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı 559 dolardan 565 dolara, motorinin ton fiyatı da 538 dolardan 564 dolara çıktı. Böylece benzinde 6 kuruş, motorinde de 17 kuruşluk artış yaşanması öngörülüyor. Söz konusu rakamların gerçekleşmesi halinde; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.
Memurlar.Net
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