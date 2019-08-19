Faiz indirimi nefes aldırdı

Türkıye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı aynı zamanda Koçtaş'ın Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin 350 milyar liralık büyüklüğe sahip modern perakende sektörüne pozitif yansıyacağını söyledi. Yüksek faizler yüzünden finansal maliyetlerin arttığını bunun da karlılıkları törpülediğini ifade eden Özpamukçu, "Faiz indirimi bu sıkıntıyı bir nebze olsun giderdi. İndirimle birlikte daha uygun maliyetlerle kredi bulunacak olması firmalara nefes aldıracak. Bu gidişat yapısal reformlarla da desteklenirse Türkiye yıl sonuna gelmeden hızlı bir toparlanmaya girer" ifadelerini kullandı. Yapısal reformlardan kastının verilen teşviklere daha kolay ulaşılabilmesi, doğru kanallara akması ve kayıtdışının önlenmesi olduğunu belirten Özpamukçu, bu şekilde baz etkisi ekime kadar devam edecek faiz indirimi hamlesinin güçlü bir etki yaratacağını kaydetti. Özpamukçu, perakendeciye nefes aldıran en önemli adımlardan birinin de TL'ye dönüş olduğunu kaydetti.

BÜYÜME ENFLASYONU GEÇER

Bu yıl enflasyondan arındırılmış sektör büyümesinin yüzde 6 olduğunu, gıdanın yüzde 7, gıda dışının ise yüzde 1 büyüdüğünü ifade eden Özpamukçu, "Mağaza açılışları yüzde 10 arttı. Bu da istihdamı yüzde 3 büyüttü. Enflasyonda beklenen iyileşmeyle metrekare başı büyümenin enflasyon artışını geçmesini bekliyoruz" dedi.

PINAR ÇELİK