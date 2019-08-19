Türk girişimciler rotayı Afrika'ya çevirdi

Tekstil, gıda, enerji, kozmetik gibi alanlarda ihracatının olduğu Kenya'da Türkiye hedef büyüttü, önümüzdeki yıllarda özellikle inşaat ve sağlık turizminde 1 milyar doları yakalamayı planlıyor. Bu kapsamda Türk yatırımcı ve girişimciler de hükümetin teşvikleri ile rotayı başta Kenya olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerine çevirdi. Halen mobilya, gıda ve tekstil yatırımları olan Türk yatırımcılar, kapasite artıracak, özellikle toplu konut alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirecek.

İŞBİRLİĞİ ARTIYOR

Türkiye'nin ülkedeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Kenya Büyükelçiliği Müsteşarı Mahmut Burak Ersoy, "50 yıldır burada büyükelçiliğimiz var. Siyasi, ekonomik, turistik birçok alanda işbirliği yürütüyoruz. Önemli siyasi ilişkilerimizin olduğu Kenya ile ticari hacmimiz sürekli artıyor. Geçen yıl 220 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirdik, bunun 200 milyonu Türkiye'nin ihracatı" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini telaffuz ettiğine dikkat çeken Ersoy, "İnşaat, gıda, mobilya, enerji alanlarında ciddi Türk yatırımcımız var. Altyapı yatırımlarımız artacak, şu anda bir yol inşaatı yatırımımız var. Toplu konut yatırımları için çok ciddi girişimlerimiz var. Yakın zamanda tekstil ve inşaat şirketleri yani iki dev Kenya'ya çıkarma yapacak" diye konuştu. Afrika kıtası genelinden Türkiye'ye ciddi bir sağlık turizmi hareketliliği yaşandığını vurgulayan Ersoy, "Ciddi bir sağlık turizmi söz konusu. Birçok kişi Türkiye'de tedavi olmaya gidiyor" dedi.

FETÖ'YE 4'LÜ KISKAÇ

ERSOY, FETÖ ile mücedele konusunda ise şunları söyledi: "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kenya makamlarına örgütün yaptıklarını, faaliyetlerini her anlamda anlatıyoruz. FETÖ'nün burada 10 okulu var. Devirleri ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. TİKA, Maarif Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız olmak üzere 4 koldan çalışmalar yürütüyoruz."