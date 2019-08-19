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Tasarruf odaklı büyüme zamanı

Başkan Erdoğan'ın yolunu açtığı yeni sistemin büyüme modelini destekleyecek tasarruf planı hazır. Buna göre kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı düşecek, hem vatandaş hem de işletmelere yönelik uzun vadeli birikimi destekleyen politikalar uygulanacak
 19 Ağustos 2019 08:35
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Tasarruf odaklı büyüme zamanı

Ekonomide dengelenme sürecinde önemli başarılara imza atan Türkiye, yurtiçi tasarruf planıyla bir üst lige geçmenin önünü açacak. Üretken alanlara yönelen yatırımların en güvenilir kaynağını oluşturan yurtiçi tasarrufların milli gelire oranı yüzde 30'un üzerine çıkacak.

Kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı düşecek, hem vatandaş hem de işletmelere yönelik uzun vadeli birikimi destekleyen politikalar uygulanacak. Sermaye artırımında vergi desteğinden yastık altına yeni teşviklere kadar birçok yeni uygulama yaşama geçecek. Yatırım, ihracat, istihdam odaklı büyüme modelinde yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik planda 10 başlık öne çıktı:

EMEKLİLİK FONLARIYLA KAYNAK ARTACAK:

Emeklilik fonlarında tasarruf olanakları artacak. Burada oluşan kaynaklar sanayinin büyümesine yönlendirilecek.

Emeklilik gelirinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

KONUT ALIMINDA YENİ DÖNEM: İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

VERİMLİ ALANLARA YÖNLENDİRİLECEK: Vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçleri iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan projeler desteklenecek.

SERMAYE ARTIRIMINA VERGİ DESTEĞİ: Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşviklerle artırılacak.

YASTIK ALTI TASARRUFLAR SİSTEME ÇEKİLECEK: Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlana- cak.

Vatandaşların borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

BİRİKİM HESAPLARI DESTEKLENECEK: Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak.

FİNANSAL EĞİTİM PROGRAMI: Finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hem vatandaşın hem de firmaların tasarruf yapma farkındalığı, tasarrufların yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyi artırılacak.

SİSTEME YENİ ARAÇLAR GİRECEK: İstikrarlı ve güçlü büyümenin finansmanına yönelik yurtiçi tasarrufların arttırılması için yeni araçlar oluşturulacak.

BANKACILIK HİZMETLERİNDE AÇIKLIK: Bankacılık alanındaki hizmetlerin tüketicinin daha kolay anlayabileceği şekilde sunulmasına yönelik yönlendirme ve düzenleme yapılacak.

SANAYİLEŞME HIZLANACAK: Kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme hızlandırılacak. Üretimin ihracata dönük, ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesi sağlanacak.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net
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