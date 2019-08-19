Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mızraklı,kararın hukuk dışı olduğunu vurgulayarak "Gasp edilen halk iradesidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, karara tepki gösterdi.

"HUKUK DIŞI DURUM YAŞIYORUZ"

Mızraklı, kendisine görevden uzaklaştırıldığına dair herhangi bir tebligatın ulaşmadığını vurgulayarak, "Saat 6 itibariyle kapılar kırılarak belediyeye girildi. Birazdan belediyeye geçeceğim. Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var" dedi.

"DEMOKRATİK MUHALEFETİ KARŞISINA ALAN BİR TUTUM"

Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunan Mızraklı, "Türkiye'de yaşayan herkes; kimse kendini hukuk şemsiyesi altında hissedemez. HDP'li belediyelere geliştirilen bu tutum Türkiye'deki demokrasi değerleri açısından, demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum olarak görmek gerekiyor. Gasp edilen halk iradesidir" diye konuştu.