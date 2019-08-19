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Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü
 19 Ağustos 2019 08:56
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Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

İlçenin Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, Patnos-Dedeli kara yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerlerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Maral'ın şehit olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, saldırıya karışanların yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Anadolu Ajansı
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