Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü
|19 Ağustos 2019 08:56
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İlçenin Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, Patnos-Dedeli kara yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerlerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.İLGİLİ HABERŞemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Maral'ın şehit olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, saldırıya karışanların yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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