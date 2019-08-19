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Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan ve yine alkollü bir şekilde direksiyon başına geçtiği iddia edilen şahsın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp ağaçlara çarptı.
 19 Ağustos 2019 08:59
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Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan ve yine alkollü bir şekilde direksiyon başına geçtiği iddia edilen şahsın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp ağaçlara çarptı. Bazı kısımları parçalanarak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan bir köpek de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan K.'nin (37) kullandığı 33 EFA 65 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil önce orta refüje çıktı ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Ahmet Gezer (22) ile Murat Hartan'in (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan 1 köpek de yaralandı. Yaralanan köpek belediye ekipleri tarafından kaza yerinden alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Sürücünün ehliyetine daha önceden de alkollü olduğu için el konulmuş

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası, hayatını kaybeden 2 kişi Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve sürücü olduğu öğrenilen şahsın alkollü olduğu belirtildi. Hasan K.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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