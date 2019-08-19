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Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı

Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor
 19 Ağustos 2019 09:01
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Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı

Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütü üyesi 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Memurlar.Net
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