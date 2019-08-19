Adalar'da 'görevli doktor memurları fişledi' iddiası

İstanbul'un en sakin ilçelerinden biri olan Adalar, garip bir fişleme skandalıyla sarsıldı. Adalar'da aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan doktor Ayşegül Kırıkçı'nın yüzlerce hastanın kişisel verilerine, kullandığı ilaçlara ve hastalık bilgilerine ulaştığı, bu verileri yaydığı, kimi memurlar hakkında da "Şu ilacı kullanıyor. Bakanlığa söylesem görevden alınır" şeklinde beyanlarda bulduğu iddia edildi. Şikayetler üzerine Kırıkçı hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmayı yürüten iki savcının görev yerleri değiştirildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Kırıkçı, "Bilgisayarım ortada duruyor. Hepimizin şifresi 123. Başkaları girmiş olabilir. Bana komplo kuruldu" dedi.

Olay bir grup sağlık personelinin 2015 yılında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmasıyla başladı.

Sağlık personelleri, doktor Kırıkçı'nın hasta listesinde olmayan birçok vatandaşın nüfus ve sağlık bilgilerine yetkisiz şekilde erişim sağlayıp bunları yedeklediğini, kimi memurlar hakkında ise, "Şu ilacı kullanıyor. Bakanlığa söylesem görevden alınır" şeklinde beyanlarda bulduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli doktorun, çok sayıda kişinin bilgi sistemine girdiği, hatta mesai saatleri dışında da giriş yaptığı tespit edildi. Bunun ardından ilçe sağlık müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

Doktor Kırıkçı, üç kez açığa alındı. Ancak idare mahkemesinde açtığı dava sonucu göreve geri döndü. İddiaya göre Kırıkçı'nın avukatlığını yapan Özlem Öztekin Vural, soruşturma savcılarının odasına giderek Kırıkçı'nın el konulan bilgisayarlarında inceleme yapılmaması gerektiğini söyledi. Bu duruma direnen iki savcı, birer yıl arayla, gerekçesiz bir şekilde İstanbul dışına tayin edildi. Bir savcı Şırnak'a gönderilirken, diğeri ise Kütahya'ya gönderildi.

136 hasta mağdur

Dört yıllık soruşturmanın ardından doktor Kırıkçı hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede 136 hasta ise mağdur sıfatıyla yer alırken, 31 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede Kırıkçı'nın, 280 kez kayıtlı olmayan hastanın bilgilerini sorguladığı, şüphelinin mesai saatleri dışında 39 kez sorgulama yaptığı ve 33 farklı kişinin sorgulamasını yaptığının saptandığı aktarıldı. Doktor Kırıkçı'nın, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan cezalandırılması istendi.

'Bana tezgah kuruldu'

Ayşegül Kırıkçı ise hakkındaki iddiaları reddetti. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Kırıkçı, "Adalar'da bir ilçe sağlık müdürü vardı. Bana mobbing yaptığı için görevden alındı. Benimle uğraşan iki savcı vardı. İkisi de gönderildi. Bana tezgah kuruldu. Onlar hakkında avukatım Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunacak. Bilgisayarım ortada duruyor. Hepimizin şifresi 123. Başkaları girmiş olabilir. Hacettepe mezunu bir doktorum ben. Girmek istesem e-nabız sistemine girer, hastaların her şeyini görürüm" dedi.

Avukat Özlem Öztekin Vural ise kamu çalışanları hakkında soruşturma açılması için ön inceleme izni alınması gerektiğini söyleyerek "Ancak bu dosyada ön inceleme yapılmaksızın soruşturma başlatılmış" dedi. Vural, Savcıların odasına gitmediğini, hakkındaki iddiaların ise "yalan" olduğunu belirtti.