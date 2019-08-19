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12 milyon gence beceri envanteri

2020 sonuna kadar, ülke genelinde mesleki beceri envanteri çıkarılacak. Sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücü profili belirlenecek. Öğretim programları bu ihtiyaçlara göre güncellenecek
 19 Ağustos 2019 09:31
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12 milyon gence beceri envanteri

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak insan kaynakları, işgücü piyasası, istihdam politikalarında yeni bir modele geçiliyor. Türkiye İş Kurumu, Türkiye'nin 'mesleki beceri envanterini' çıkarmak için kolları sıvadı. Nüfusun yüzde 15.8'ini oluşturan 15-24 yaş arası 12 milyondan fazla gencin kişisel yetenekleri, nitelikleri, öğrenim durumları, kariyer planlarını içeren yetenek katalogları oluşturulacak.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İŞKUR tarafından 2020 sonunda tamamlanacak Beceri Envanteri Projesi ile iş bulmada eşleştirme hizmetlerinin beceri temelinde geliştirilmesi sağlanacak. Gençlerin becerilerine göre nitelikli danışmanlık hizmeti almaları sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi ve Çalışma Genel Müdürlüğü nitelikli, donanımlı kadrolar oluşturmakta kilit rol üstlenirken, yeni iş modelinin ayrıntıları şöyle:

STAJ DESTEKLERİ ARTIYOR

Firma çalışanlarının dijital yetkinliklerinin artırılmasına yönelik sertifikalı eğitimler desteklenecek. Mesleki eğitim, işgücünün niteliğini yükseltmeye yönelik geliştirilecek. Eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacak. Mevcut stajyer destekleri etkinleştirilecek. Mesleki eğitimde öğrencilerin üretim tesislerinde yarı zamanlı çalışmasını sağlamak için belirli ölçeğin üzerindeki firmaların stajyer çalıştırması desteklenecek. Beceri Envanteri Projesi yürütülerek 2020 yılı sonuna kadar, ülke geneli mesleki beceri envanteri çıkarılacak. Bu çerçevede eşleştirme hizmetlerinin beceri temelinde geliştirilmesi sağlanacak. Sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücü profili belirlenecek. Öğretim programları bu ihtiyaçlara göre güncellenecek. Gençlere mesleki rehberlik ve kariyer süreçlerinde destek olunmasını sağlayacak bir mesleki ve teknik eğitim portalı oluşturulacak. Öncelikli imalat sanayisine insan kaynağı yetiştiren mesleki ve teknik liselerin eğitim ortamları iyileştirilecek.

İHTİYACA GÖRE İHTİSASLAŞMA

EĞITIM ve öğretim desteği verilen özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile meslek yüksekokullarında destek verilen alanlar güncellenecek. Bu okulların öncelikli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ihtisaslaşması sağlanacak. Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında İŞKUR'un düzenlediği mesleki eğitim kurslarının yapısı, önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmelere göre ihtiyaca yanıt verecek şekilde, 2020 yılı sonuna kadar yeniden tasarlanacak.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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