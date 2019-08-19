İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
|19 Ağustos 2019 09:35
|Yazdır
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fenomen ve Youtuber'lara devlet kontrolü şart
18 Ağustos 2019 20:38
|Tumblr satılıyor
17 Ağustos 2019 23:04
|Sosyal medya öfke yansıtma aracı olarak kullanılıyor
17 Ağustos 2019 17:11
|Sosyal medyada kişisel verileri paylaşırken dikkat
16 Ağustos 2019 21:34
|Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı
15 Ağustos 2019 10:53
|Google arama sayfası değişiyor!
12 Ağustos 2019 23:40
|İnternette vakit geçirmede dünya dördüncüsüyüz
12 Ağustos 2019 19:46
|'Bayramları sosyal medyadan kutluyoruz'
10 Ağustos 2019 18:51
|Google'ın ilgi görmeyen uygulaması kapatılıyor
06 Ağustos 2019 20:28
|Chrome eklentilerinin yarısı kullanılmıyor
06 Ağustos 2019 20:23