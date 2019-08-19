1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Ağustos 2019 09:36
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,5690 5,5700
Avro 6,1800 6,1810
Sterlin 6,7610 6,7950
ANKARA
ABD Doları 5,5250 5,5950
Avro 6,1200 6,2000
Sterlin 6,6670 6,8390

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,5810 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5,5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0,25 artışla 5,5771'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,56'ya geriledi ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,5810 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,1980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 6,7720 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı cari işlemler dengesi ve temmuz TÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,6250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
19 Ağustos 2019 12:03		 İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı
19 Ağustos 2019 11:21
TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor
19 Ağustos 2019 11:20		 Gram altın 270 lira seviyelerinde
19 Ağustos 2019 10:53
Borsa, güne yükselişle başladı
19 Ağustos 2019 09:59		 Kara yollarında durum
19 Ağustos 2019 09:08
TÜBİTAK koruma alacak
19 Ağustos 2019 09:07		 Tasarruf odaklı büyüme zamanı
19 Ağustos 2019 08:35
ÜTS: Dünyada tek, dolandırıcılara göz açtırmıyor
18 Ağustos 2019 14:45		 Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
18 Ağustos 2019 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar
11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor10:43 - Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü10:34 - 'LGS'de öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri liseye yerleşti'10:32 - İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
gülümse 2
Abbiiee 1
Duygusal zeka 2
hükümetin memurlara zam teklifi 3
17.08.2019 sivasspor vs beşiktaş maçı 3
şaka kaldıramayan insan 1
17.08.2019 istanbul yağmuru 1
sözlüğe canlılık gelmesi 1
her güne yeni bir bilgi 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam