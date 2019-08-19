Güne başlarken döviz fiyatları
|19 Ağustos 2019 09:36
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,5690
|5,5700
|Avro
|6,1800
|6,1810
|Sterlin
|6,7610
|6,7950
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5250
|5,5950
|Avro
|6,1200
|6,2000
|Sterlin
|6,6670
|6,8390
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,5810 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5,5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0,25 artışla 5,5771'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,56'ya geriledi ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,5810 seviyelerinde alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,1980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 6,7720 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı cari işlemler dengesi ve temmuz TÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,6250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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