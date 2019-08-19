CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor
MYK, saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde toplanacak
|19 Ağustos 2019 09:51
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor.
CHP MYK, bugün (19 Ağustos Pazartesi) saat 12:00'de CHP Genel Merkezi'nde, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
MYK'nın ardından son gelişmeler hakkında bilgi paylaşılması bekleniyor.
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