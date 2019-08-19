İstanbul deri ve zührevi hastalıkları hastanesi kapanmıyor
Sağlık Bakanlığı, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde birleştirilmesine ilişkin alınan kararı iptal etti.
|19 Ağustos 2019 09:54
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde birleştirilmesine ilişkin alınan kararı iptal etti.
İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde birleştirilmesine ilişkin alınan 18.07.2019 tarihli ve E.1466 sayılı Bakanlık Makam Onayının iptal edilerek anılan hastanelerin idari yönden müstakil hastane statüsünde hizmete devam etmelerine 11.08. 2019 tarihli ve E. 1614 sayılı Bakanlık Makam onayı ile karar verilmiştir.
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