Borsa, güne yükselişle başladı
|19 Ağustos 2019 09:59
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 96.501,35 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 767,18 puan ve yüzde 0,80 artışla 96.501,35 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.
Cuma günü azalan küresel risk iştahı ile satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle yüzde 0,87 düşüş kaydederek 95.734,17 puandan kapanmıştı.
Analistler, bu hafta Jackson Hole konferansı kapsamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek mesajlar, ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.
Yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.
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