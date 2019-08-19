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Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor dedi.
 19 Ağustos 2019 10:10
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Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin dün gece sunduğu yeni zam teklifini değerlendirmek için Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin kendilerine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunduğunu anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir. Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresini ve zam oranlarını artırmak, taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar. Bu anlamda yeni zam teklifini önemsiyoruz."

Başkanlar Kurulunda hükümetin yeni teklifini masaya yatırdıklarını belirten Yalçın, "Bu kapsamda, hizmet kollarında oluşan tabloyu, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren tekliflerin müzakeresi, müzakere için kullanılabilecek sürenin sınırlılığı ve süre artırmaya dönük yapılabilecekler gibi başlıklar üzerinden değerlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi, yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi." diye konuştu.

- "Ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı"

Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a çözüm arayışları ve müzakereyi sonuç odaklı yürütme gayretinden ötürü teşekkür eden Yalçın, şunları söyledi:

"Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala uzlaşma noktasının uzağında, sözleşme imzalama eşiğinin dışındayız. Masada yer alan öznelerin durumunu şu şekilde ifade ve formüle edebiliriz; 'niyet' ve 'gayret' var ancak karar verici 'kudret' ile herkesin iradesini yansıtan 'adalet' henüz yok gözüküyor. Bu noktada toplu sözleşme masasında uzlaşma için 'ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı' diyoruz. Çünkü müzakere iradesi ile uzlaşma iradesi aynı öznede buluşmuş gibi gözükmemektedir. Kamu görevlilerinin önümüzdeki 2 yıllık süreçte maaş ve ücretlerinin ne kadar artacağını belirleyecek oranların ne olması gerektiği hükümet ve kamu işveren heyeti tarafından da bilinmektedir. Şu anda bulunduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağındadır."

- "Yeni teklif sunma çağrımıza olumlu yaklaşılmalı"

Yalçın, kamu görevlilerinin hakkını savunmak, hukukunu gözetmek, ücretlerini artırmak, maaşlarını yükseltmek gibi hedef ve sorumluluklara sahip olduklarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bugün toplu sözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor ve Kamu İşveren Heyetine, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız. Diğer taraftan da bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz. Bu çerçevede Kamu İşveren Heyeti ve hükümete müzakere sürecini uzatma ve uzlaşmayı sağlayacak zam oranını yeni bir teklifle sunma çağrımıza olumlu yaklaşmaları beklentimizi deklare ediyoruz."

- "Bu şekliyle masadan çözüm çıkmaz"

Yalçın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müzakere takviminin uzatılması konusunun dün geceki görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorulması üzerine Yalçın, işçiler için iki aylık sürenin memurlar için bir ay olmasını doğru bulmadıklarını belirterek, müzakerenin başlangıcından beri süre uzatımını gündeme getirdiklerini söyledi.

Yasal olarak belirlenen 30 günlük sürenin toplu sözleşmenin ruhuna uygun olmadığına işaret eden Yalçın, kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yalçın, takvimi güncellemeye Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile birlikte karar verebileceklerini belirterek, "Vakit kaybetmeden yazılı müracaatımızı bugün hemen ulaştıracağız. Adım atılmasını, masaya zaman tanınmasını, müzakere için sonuna kadar masanın zorlanmasını düşünüyoruz. Bizi sahaya zorlayacak yaklaşımları da son derece yanlış bulacağımızı ama başka seçenek kalmazsa buna tereddüt etmeyeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

Oranlarla ilgili kırmızı çizgileri bulunup bulunmadığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir temasları olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Yalçın, masada muhataplarının Kamu İşveren Heyeti Başkanı olduğunu belirtti.

Müzakerelerde sorunlar yaşandığına işaret eden Yalçın, "Kamu İşveren Heyeti elinden gelen gayreti gösteriyor ama bu şekliyle masadan çözüm çıkmaz. Masanın, cesaret veya dirayetini artırmak için masada yetkilendirilmiş kişilere ya yetki devri yapılmalı ya da yetkili kimse o masaya getirilmeli. Kamu İşveren Heyeti Başkanının da eli rahatlatılmalı. Bu şekilde boş yere tartışmalar ve zaman kaybı yaşanıyor." diye konuştu.

Memur-Sen'in son derece gerçekçi bir teklif sunduğunu vurgulayan Yalçın, hükümetin bu teklife makul yaklaşacağı kanaatinde olduklarını bildirdi. Yalçın, insanları beklentiye sokmayan ve gerginlik amacı taşımayan bir teklif sunduklarını bunun görülmesini istediklerini ifade etti.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Memurlar.Net
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