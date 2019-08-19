Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
|19 Ağustos 2019 10:24
|Yazdır
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Salih Koca'nın (24) kullandığı motosiklet, Kocadüz Yaylası'nda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı motosikletteki babası Saim Koca (50), 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'
19 Ağustos 2019 11:13
|Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü
19 Ağustos 2019 09:59
|Küçük Ayasofya Camii de selden etkilendi
19 Ağustos 2019 06:20
|İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
18 Ağustos 2019 22:18
|Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
18 Ağustos 2019 22:01
|Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu
18 Ağustos 2019 21:56
|Bankadan çıkan iş adamını takip edip parasını çaldılar
18 Ağustos 2019 21:44
|Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
18 Ağustos 2019 20:21
|Yabancı uyruklu grup Taksim'i birbirine kattı!
18 Ağustos 2019 18:23
|Asansör teknisyeninin feci ölümü
18 Ağustos 2019 17:53