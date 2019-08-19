İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına "Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" diye tepki gösterdi
|19 Ağustos 2019 10:32
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.
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