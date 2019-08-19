'LGS'de öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri liseye yerleşti'
MEB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, LGS kapsamında tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştiğini duyurdu.
|19 Ağustos 2019 10:34
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
LGS kapsamında tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleşti.
İl ve ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca, boş kalan kontenjanlar için yerleştirme başvuruları alınmaya başlandı.
Başvuru için son gün 23 Ağustos 2019
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