Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle tatiline 1 gün ara veren İBB Başkanı İmamoğlu, incelemelerinin ardından Bodrum'a döndü.
|19 Ağustos 2019 10:43
|Yazdır
Göreve gelmeden önce "Çok çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok." diyen İmamoğlu, tatil konusunda gelen eleştirilere de "Tatil bana çok yakışıyor" diye yanıt vermişti.
İNCELEMELERİ YAPTI, YİNE BODRUM'A GİTTİ
İBB Başkanı, işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti.
Koltuğunu İBB Meclis Üyesi'ne teslim eden İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin yaşanması nedeniyle 1 gün tatiline ara verdi ve megakente geldi.
Yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, ardından uçağa bindi ve Bodrum'a uçtu.
49 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması
19 Ağustos 2019 11:45
|'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'
19 Ağustos 2019 11:32
|Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
19 Ağustos 2019 11:30
|İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
19 Ağustos 2019 10:32
|HDP olağanüstü toplanıyor
19 Ağustos 2019 10:14
|Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
19 Ağustos 2019 10:02
|CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor
19 Ağustos 2019 09:51
|Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor
19 Ağustos 2019 09:22
|Yeni atanan kayyım Belediye Başkanı: Herkesi kucaklamaya çalışacağız
19 Ağustos 2019 09:14
|Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
19 Ağustos 2019 08:56