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TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor

TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor
 19 Ağustos 2019 11:20
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TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 20 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğüne sahip 212 arsayı "açık arttırma" yöntemi ile satışa sunuyor.

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerindeki arsalar toplam 1.117.733.343 TL muhammen bedelle satılacak.

"Açık Arttırma" müzayedesi 12 Eylül 2019 Perşembe günü, saat 13:30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde gerçekleştirilecek.

Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar; kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Açık artırmaya sunulan arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğinde arsalar.

Müzayede de yüzde 25 peşin 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için 6 aylık ÜFE oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece'de konut, Küçükçekmece'de özel eğitim alanı, Pendik'te konut alanı, Eyüpsultan'da konut ve ticaret, Sancaktepe'de akaryakıt, Silivri'de konut, Arnavutköy'de sanayi tesisi, Sarıyer'de park ve dinlenme alanı satışa sunulacak.

Ankara Mamak'ta ticaret, Çankaya'da ticaret ve konut, Gölbaşı'nda konut ve park alanı, Sincan'da konut ve günü birlik tesis, Yenimahalle'de küçük sanayi sitesi ve Etimesgut'ta konut ile ticaret alanı niteliğindeki arsalar satışa sunulacak.

Antalya, Edirne, Balıkesir, Karabük, Kırşehir, Siirt ve Sivas'ta konut, Çanakkale'de sanayi depolama, Bitlis ve İzmir'de ticaret ve konut, Diyarbakır'da sanayi sitesi, Kocaeli'nde plansız tarım arazisi, Manisa'da rekreasyon, Muğla'da spor, basketbol, lise, otopark, Şanlıurfa'da özel eğitim alanı, Tekirdağ'da konut ve eğitim, Trabzon'da ağaçlandırılacak, Van'da ticaret, konut ve park alanı niteliğindeki arsalar açık artırma ile satılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
İhlas Haber Ajansı
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