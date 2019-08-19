İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı
İstanbul Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı. İş Bankası'nın gayrimekul internet satış sitesinde yayınlanan ilana göre, Profilo AVM 425 Milyon lira başlangıç bedeli ile alıcı bekliyor. Profilo AVM, İstanbul'un eski AVM'lerinden birisi
|19 Ağustos 2019 11:21
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Profilo Alışveriş Merkezi yeni sahibini bekliyor.
1997 yılında açılan AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde satılığa çıkarıldı.
Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.
İŞ BANKASI'NDAN SATILIK AVM SATIŞ İLANI
Profilo Holding'in sahibi olan Kamhi Ailesi tarafından kurulan AVM'nin, ilanda verilen bilgilere göre halen yüzde 71'i dolu durumda.
Yaklaşık 16 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan AVM, 68 bin 780 metrekare kapalı alana sahip.
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