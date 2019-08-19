İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar
Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorunu pek çok kişiyi tercihini mAh değeri yüksek telefondan yana kullanmasına yol açıyor. En iyi batarya ömrü sunan akıllı telefonları sizler için derledik. İşte en iyi pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar
|19 Ağustos 2019 11:23
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Vodafone Smart V10: 3400 mAh batarya
2
Sony Xperia XA2 Ultra: 3580 mAh batarya
3
Google Pixel 3a XL: 3700 mAh batarya
4
OnePlus 7: 3700 mAh batarya
5
Huawei Mate 20 Pro: 4200 mAh batarya
6
Huawei P30 Pro: 4200 mAh batarya
7
Moto G7 Power: 5000 mAh batarya
8
Moto E5 Plus: 5000 mAh batarya
9
Huawei Mate 20 X: 5000 mAh batarya
10
Asus ZenFone Max Pro M1: 5000 mAh batarya
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