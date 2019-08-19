Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak sınav için başvurular 2 Eylül'de sona erecek
|19 Ağustos 2019 12:04
|Yazdır
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00
|Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
19 Ağustos 2019 23:36
|Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11
|TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23
|ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
19 Ağustos 2019 22:09
|'DGS kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak'
19 Ağustos 2019 21:54
|Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
19 Ağustos 2019 20:18
|Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak
19 Ağustos 2019 20:04
|Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi
19 Ağustos 2019 19:36
|Gediz'i kirleten 2 işletmeye 239 bin TL ceza
19 Ağustos 2019 19:24