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Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü

Adana'da tabancayla eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 19 Ağustos 2019 12:20
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Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü

Adana'da tabancayla eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartman dairesinde 9 Temmuz'da damadı Astsubay Ertuğrul G. (22) tarafından silahla yaralanan Sultan Ü. (52), Seyhan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sultan Ü'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Eşini ve kayınbabasını da öldürmüştü

Ertuğrul G, misafirliğe gittiği evde eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ü'yü (58) tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) yaralamıştı.

Gözaltına alınan Ertuğrul G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Zanlının, yorgun olduğunu söyleyerek misafirliğe gittiği kayınpederinin evinden erken ayrılmak istemesi üzerine eşiyle tartışması, kayınpederi ile kayınvalidesinin tartışmaya dahil olması nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.
Anadolu Ajansı
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