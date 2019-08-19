Görevden alınan başkan ile vekil belediye binasına girmek istedi
|19 Ağustos 2019 12:31
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Hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın aralarında bulunduğu grubun belediye binasına girişine güvenlik güçlerince binada arama yapıldığı gerekçesiyle izin verilmedi.
Bakanlığın kararının ardından Özgökçe, Orhan, HDP İl Başkanı Ümit Dede, HDP'li belediye meclis üyelerinin aralarında bulunduğu grup, İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi binasının önüne geldi.
Çevrede güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binaya girmek isteyen gruba izin vermedi. Binada aramanın devam etmesi nedeniyle girişlere izin verilmeyeceğini ileten ekipler, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Binaya girmekte ısrar eden milletvekili Orhan ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Belediye önünde bir süre bekleyen grup, daha sonra dağıldı.
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