Selde ıslanan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor

Eminönü'nde yaşanan su baskınından etkilenen ayakkabılar Yenikapı Meydanı'na dizilerek kurumaya bırakıldı.

Meydana sıraladığı bin civarında ayakkabının sular altında kaldığını söyleyen esnaf Zafer Yavuz, "Bir de bunların dükkanda hala kalanları var. Daha ne kadar vardır tahminimiz de yok. Kepenkleri kaldırdığımızda bunların tamamı suyun içine gömülü haldeydi. Su çekildikten sonra kurtarabildiklerimizi kurtardık buraya getirdik. Kuruması için bekliyoruz." diye konuştu.

Yavuz, başlangıçta Eminönü'ne serdikleri ayakkabıları çalınma riskine karşılık Yenikapı Meydanı'na taşıdıklarını ifade etti. Meydana serilen ayakkabıların kurumaya başlayarak işlerine yaradığını belirten Yavuz, "En azından ıslaklığını atması gerekiyordu ki biz zararın boyutunu görelim, öğrenelim. Allah'a çok şükür yüzde 99 oranında kurudu." dedi.

Su baskınlarının yaşandığı günü hatırlamak istemediklerini vurgulayan Yavuz, "15 dakikada 3,5 metre yüksekliğinde bir tünel tamamen kapandı. Bizim o gün arkadaşlarımızdan bazılarının kepenkleri bozuldu ve içeride kilitli kalıyorlardı az daha. Bizler 7-8 kişi kepengi tutarak durdurduk. Mallarımızı geçtik, arkadaşlarımıza bir şey olmadı. Zaten mal kimsenin umrunda değildi o esnada." değerlendirmesini yaptı.