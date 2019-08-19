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Polis memuru Zehra, hız yapanı affetmiyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde radar görevlisi polis memuru Zehra Büyükadam (40; Kadın olmanın avantajları var. Vatandaşlar erkek meslektaşlarımla çok polemiğe giriyor. Ben ceza yazınca kızanlar oluyor ama gülümseyerek karşılayanların sayısı daha çok dedi
 19 Ağustos 2019 13:04
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Polis memuru Zehra, hız yapanı affetmiyor

Evli ve 2 çocuk annesi polis memuru Zehra Büyükadam, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde radar görevlisi olarak mesleğini icra ediyor. 20 yıl önce Kütahya'da başladığı polislik mesleğinde 2004 yılında Antalya'ya trafik görevlisi olarak tayin edilen Büyükadam, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra yaklaşık 10 yıldır kent merkezinde hız yaparak kurallara uymayan sürücüleri tespit ediyor. Başta ana arterler olmak üzere kent merkezindeki yollarda kimi zaman sabit kimi zaman gezici radar uygulaması yapan Zeliha Büyükadam'ı uygulama yaparken gören sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bazen ikili ekip halinde bazen de yalnız çıktığı görevde hız limitini aşan sürücülere cezai işlem başlatan Büyükadam, mesleğini severek yaptığını ve her gün işe büyük keyifle geldiğini söyledi. Bir kadın olarak hem bakımına hem de işine büyük özen gösterdiğini ifade eden Büyükadam, ekip aracını ustalıkla kullanmasıyla da göz dolduruyor.

'CEZAYI BENİM YAZDIĞIMI GÖRÜNCE GÜLÜMSÜYORLAR'

Erkek meslektaşlarına oranla vatandaşların kendisine daha kibar ve özenli davrandığından söz eden Zehra Büyükadam, karşılarında bir kadın görevli gören sürücülerin üslubuna dikkat ettiklerini ve kibar davrandığını anlattı. Kurallara uymayan kadın-erkek tüm sürücülere ceza yazdığını belirten Büyükadam, "Kadın olmanın avantajları var. Vatandaşlar erkek meslektaşlarımla çok polemiğe giriyor. Kadın olunca ağır davranıyorlar, saygısını korumaya çalışıyor. Ben ceza yazınca kızanlar oluyor ama gülümseyerek karşılayanların sayısı daha çok" dedi.

GÜNLÜK 150-200 CEZA RADAR CEZASI

Radar cezalarının sürücülerin bilinçlenmesinde ciddi rol üstlendiğini belirten Büyükadam, "Artık eskisi kadar ceza yazılmıyor. Önceden günde 250-300 ceza yazdığımız olurdu, şimdilerde 150-200'e kadar düştü" dedi.

8 AYDA 20 MİLYON TL'LİK CEZA YAZILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde 8 ayda 20 milyon 504 bin 122 TL'lik, 40 bin 521 radar cezası yazıldı. Yaralamalı kazaların oranında yüzde 8'lik düşüşün yaşandığı ve geçen yıla göre ceza oranının yüzde 20 azaldığı kaydedildi.
DHA
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