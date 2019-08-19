1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne ve babasıyla 'okul arkadaşı' oldu

Kayıtların başladığı Trakya Üniversitesinde, Makine Mühendisliği Bölümünü kazanan Kayra Çağ Canarslan'ın babası aynı üniversitede doktora öğrencisi, annesi ise Almanca Öğretmenliği Bölümünde eğitim görüyor
 19 Ağustos 2019 13:09
Yazdır
Anne ve babasıyla 'okul arkadaşı' oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Makine Mühendisliği bölümünü kazanan Kayra Çağ Canarslan (19) aynı üniversitede eğitim gören anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu.

TÜ'de 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Balkan Kongre Merkezi'ne evraklarıyla gelen öğrenciler, yetkililerin yardımıyla kayıtlarını yaptırdı.

Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerden Kayra Çağ Canarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının da bulunduğu okulu kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Hayalini kurduğu bölüme yerleştiğini belirten Canarslan, "Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini ilk ve tek tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi babamın uzun yıllardır Trakya Üniversite bünyesinde görev yapıyor olması ve doktora öğrencisi olmasıdır. Ayrıca annem de Almanca Öğretmenliği Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi. Bu bölümü ailemin yanında daha iyi icra edeceğimi düşünüyorum. Ailemle aynı üniversitede öğrenci olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Aile fertlerinin de öğrenci olmasının çalışma şevkini artıracağını dile getiren Canarslan, "Anne ve babamla farklı bölümlerde okuduğumuz için çok not alışverişi olmayacaktır ama birbirimize her zaman destek olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Baba Harun Canarslan da 1997'den bu yana üniversitede Engelli Çocuklar Merkezinde çalıştığını anlattı.

Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisi olduğunu belirten Canarslan, oğlu ve eşiyle aynı üniversitede eğitim görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Anne Tülay Canarslan ise oğlu ve eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Aile boyu üniversiteliyiz, eğitimin içinde yer almak bize mutluluk veriyor. Oğluma da üniversite hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Canarslan ailesini tebrik etti.

Bilimin, öğrenmenin, eğitimin yaşının olmadığına dikkati çeken Tabakoğlu, 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtlarının bir hafta devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesinde 'güvenli kampüs' dönemi
19 Ağustos 2019 17:22		 Rektör, öğrencileri otogarda karşıladı
19 Ağustos 2019 16:24
Aldıkları eğitimi labirentte yarışarak pekiştirdiler
18 Ağustos 2019 17:43		 Sivas'ta okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor
18 Ağustos 2019 17:38
Sakarya'da su basan okulda kimyasal paniği
18 Ağustos 2019 14:52		 1 Milyon lira cirosu olan lisede yazın da durmak yok
17 Ağustos 2019 22:07
Doğa Koleji'ne 'el konuldu' iddialarına yalanlama
17 Ağustos 2019 15:28		 Öğretmenler, okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı
17 Ağustos 2019 15:20
Kız İHL öğrencileri Robotik Yarışması'nda Türkiye'ye ilk ödülü getirdi
16 Ağustos 2019 12:30		 Bu okula ayakkabısız girilecek
15 Ağustos 2019 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:23 - MHP'den kayyuma tepki gösteren Gül ve Davutoğlu'a sert sözler12:21 - Başkent'te FETÖ üniversite yapılanmasından 21 gözaltı12:01 - Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL11:55 - Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam11:53 - Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı11:50 - Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı11:49 - Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!11:32 - Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı11:29 - 'Google Mehmet' hafızasıyla dikkati çekiyor11:28 - HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
11:26 - Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında11:24 - Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu11:13 - İstanbul'da 2 bin 191 aday zabıt katibi olmaya çalışıyor11:11 - Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş11:10 - Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı11:09 - 'Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin'11:05 - 3 Adımda kasko fiyatını öğren11:01 - KDK'nın girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet, Merkez Bankasının açıkladığı verileri esas alarak zam önermemeli!
Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Başkent'te korkutan deprem
Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Egemen Bağış büyükelçi oluyor
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 2
sözlüğün can çekişmesi 2
büyük istanbul depremi 3
gülümse 4
Abbiiee 3
Menzil tarikatı. 5
portakalcicegi2017 1
nasılsın 1
Badem sütü 1
Fer.ah 5
SON İLANLAR
Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Hasanşeyh Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 24 İşçi Alacak
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam