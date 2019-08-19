FETÖ firarisi eski emniyet müdürü 'gaybubet evi'nde yakalandı
|19 Ağustos 2019 13:14
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnalkaç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç'ın üzerinde kimlik bulunamadı.
Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıgı tespit edilen İnalkaç'ın, ABD'nin de aralarında oldugu yaklasık 40 ülkede yurt dısı görevinde bulundugu belirlendi.
FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Arastırma ve Dostluk Dernegi"nde yönetim kurulu baskanlıgı yapan İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlügünün egitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, dıs iliskiler, strateji ve teftiş kurulu daire başkanlıkları ile Bingöl ve Ankara Emniyet Müdürlügünde görev aldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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