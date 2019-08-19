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İki bin yıllık olduğu sanılan iki kitabe ele geçirildi
İzmir'in Menemen ilçesinde yaklaşık iki bin yıllık olduğu tahmin edilen iki taş kitabe ele geçirildi
|19 Ağustos 2019 13:37
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyrek Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve Çiğli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleriyle düzenledikleri operasyonda yaklaşık iki bin yıllık olduğu değerlendirilen iki taş kitabe ele geçirdi.
İ.Ö, S.Ö. ve Ö.İ. gözaltına alındı.
Kitabeler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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