HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil'e gözaltı
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı
|19 Ağustos 2019 13:59
|Yazdır
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkent'te FETÖ üniversite yapılanmasından 21 gözaltı
20 Ağustos 2019 12:21
|Balıkesir merkezli 11 eski askere FETÖ gözaltısı
20 Ağustos 2019 11:53
|Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 19 kişiye FETÖ gözaltısı
20 Ağustos 2019 11:32
|Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş
20 Ağustos 2019 11:11
|Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
20 Ağustos 2019 11:10
|Kocaeli'de 14 askere FETÖ gözaltısı
20 Ağustos 2019 09:51
|İstanbul'da terör operasyonu: PKK şüphelisi 8 kişi yakalandı
20 Ağustos 2019 09:41
|FETÖ Tanzanya'da da soru çalmış
20 Ağustos 2019 08:12
|İzmir'de kamu görevlileri dahil 18 FETÖ gözaltısı
20 Ağustos 2019 07:30
|Kıran Operasyonunda çok sayıda mühimmat bulundu
19 Ağustos 2019 21:03