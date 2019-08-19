Gül ve Davutoğlu'ndan Kayyum atamasına tepki
Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi
|19 Ağustos 2019 14:14
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Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.
Ahmet Davıutoğlu şunları söyledi: "Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."
Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı: "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır."
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