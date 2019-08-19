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Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor

Elazığ'da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model otomobillerin de olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi
 19 Ağustos 2019 14:43
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Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor

40 yıldır oto dönüşüm işi yapan 2 çocuk babası Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra işinden bir türlü kopamadı. Günaydın, 50 eski aracı Baskil yolu üzerindeki yazlık evinin bahçesine getirdi. Birçoğu çalışır halde olan araçlara gözü gibi bakan Günaydın, onları temizleyip elden geçirerek eski günlerini yad ediyor. Günaydın, gününün büyük bir bölümünü evin bahçesinde araçları ile geçiriyor. İçinde 1970 yılların gözdesi 'Anadol'lardan da olan koleksiyonluk araçların olduğu bahçeyi görenler ise ilk başta hurdalık zannediyor.

"Herkesin bir hobisi var, benimki de bu"

Yazlık evinde bahçe ve araçlarla uğraşan Selami Günaydın, "Buradaki araçların eksikleri olduğu zaman eksiklerini sağlam olanlardan alıyorum. Zaten birçoğu çalışır ve yürür durumda. Severek yapıyorum. Herkesin bir hobisi var, benim de budur. Ben işimi ve mesleğimi sevmemiş olsam zaten buna girmem. Emekli olmuşum, mesleğimi sevdiğim için yapıyorum, zevk alıyorum. Yol cadde üzeri olduğu için kimisi gelip 'hurdacı mısın, bana parça ver', kimisi de gelip 'sen ne iş yapıyorsun' diyor. Bu beni biraz sıkıyor ama diğer taraftan hoşuma gidiyor, çünkü işim bu" dedi.

Gün boyu araçlarla uğraştığını aktaran Günaydın, "Ben burada kendi kendime tulumumu giyinip arabanın dibine yatıyorum. Kendi kendime burada boya yapmaya çalışıyorum. Birdenbire kopamıyorum. Bunlar zaten çalışır vaziyette. Altta yerim var. Nasip olursa bunları hizaya alacağım. Bunların yılda bir cilaları, motor bakımlarını yapacağım. Çekicim de var zaten, götürüp sanayide burada yapılmayan bakımlarını yaptırıp tekrar buraya getireceğim. 2 tane oğlum var, onlar geri dönüşüm işine bakıyorlar. Ben kendimi emekli ettim. Ben işimi ağaç, çiçek gibi şeylere dönüştürdüm. Hobi mi dersin, mesleğini seviyor mu dersin, 14 yaşından beri bu işi yaptığım için kopamıyor mu dersin, hoşuma gidiyor yani" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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