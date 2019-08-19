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Günümüzün aranan mesleği...

SEO Uzmanı Erkan Tonbul, "Rekabetin sürekli arttığı dijital pazarlama dünyasında rakiplerinin önüne geçmek isteyen firmalar, SEO çalışmaları ile istedikleri başarıyı yakalıyor. Günümüz dünyasının giderek teknoloji ile iç içe geçmesi nedeniyle arama motoru uzmanları olarak da bilinen SEO (Search Engine Optimization) uzmanlarına olan ihtiyaç da artıyor" dedi
 19 Ağustos 2019 14:49
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Günümüzün aranan mesleği...

Seoliz Dijital Pazarlama kurucu yöneticisi SEO Uzmanı Erkan Tonbul dijital teknolojiler ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla ilginin arttığı dijital pazarlamada etkili olan SEO çalışmalarının ve SEO uzmanlarının önemi hakkında bilgi verdi.

Tonbul, Türkiye'de ve dünyada ekonomik yarışın artık dijital mecralara taşınmış durumda olduğunu büyükten küçüğe hemen hemen her firmanın alanında bazı dijital çalışmalar yaparak online pazarda kendine yer edinme uğraşına girdiğini söyledi.

Dijital dünyanın ve dijital pazarlamanın kalesi olan arama motorlarında bulunmak için yapılan SEO'nun, Google reklamları, sosyal medya reklamları, Marketplace gibi çalışmalar ile internet mecraları hızla etkin duruma geçtiğini anlatan Tonbul, "Rekabetin sürekli arttığı dijital pazarlama dünyasında rakiplerinin önüne geçmek isteyen firmalar, SEO çalışmaları ile istedikleri başarıyı yakalıyor. Günümüz dünyasının giderek teknoloji ile iç içe geçmesi nedeniyle arama motoru uzmanları olarak da bilinen SEO (Search Engine Optimization) uzmanlarına olan ihtiyaç da artıyor.

SEO uzmanları, arama motorlarında sıklıkla kullanılan kelimeleri, içerikleri optimize ederek internet sitelerinin aldığı trafiği yükseltiyorlar. Bu sayede, dijital pazarda pay edinmek isteyen internet sitelerinin çeşitli parametreler ile organik kullanıcı trafiği artırıyor. Sürekli olarak internet sitelerini güncel tutan ve güncel arama verilerini takip ederek, arama değişkenlerini tespit eden SEO uzmanları kontrol ettikleri internet sitelerinin internet aramalarında listenin gerisine düşmemelerini sağlıyorlar" diye konuştu.

''Türkiye'de dijital pazarda SEO'nun önemi geç fark edildi''

Erkan Tonbul, Türkiye ekonomisinde dijital pazarın yerinin büyümesiyle dijital pazarlama yapma kararı alan şirketlerin, internet kullanıcıları tarafından yapılan aramalarda ilk sırada çıkma arzularının SEO uzmanlarından destek almalarına neden olduğunu söyleyerek, ''Dijital pazarlama ülkemizde yeni oturmaya başlayan bir kavram. Dijital pazarlama henüz tam anlamıyla bilinirliğe sahip olmadığı için SEO çalışmaları yeni yeni gündeme gelmeye ve dikkat çekmeye başlıyor. Bu nedenle de Türkiye'de dijital pazarlamada SEO'nun önemi geç fark edildi diyebiliriz. Yurtdışında Alibaba gibi alışveriş siteleri ya da farklı küçük işletmelere ait siteler SEO çalışmalarını bizden daha uzun zamandır kullanıyorlar. Bu nedenle arama motorlarında özellikle neredeyse herkesin kullandığı Google'da dijital pazarlamada paylarını giderek arttırıyorlar. Biz SEO uzmanları olarak Türkiye'de dijital reklamcılıkta biz de varız diyerek bu alanda ekstra çaba ve çalışma sergiliyoruz ve işbirliği yaptığımız internet sitelerinin rekabet gücünü büyük oranda arttırıyoruz'' şeklinde konuştu.

"SEO uzmanlarına düşen görev büyük"

Aktif olarak kurumsal firmalara SEO alanında danışmanlık veren Erkan Tonbul arama motorlarında kullanıcılara yüksek arama deneyimi sunulması gerektiğinin altını çizdi. Bu nedenle SEO uzmanlarına düşen görevin büyük olduğunu vurgulayan Erkan Tonbul: ''SEO uzmanlarının mutlaka kullanıcı dostu internet siteleri ortaya çıkarması hedeflerin gerçekleşmesi için çok önemli. Bilinen arama motorlarında internette bilginin sınıflandırılması ve bunların sıralanması konusunda güçlü algoritmalara sahip. Hatta Google şu anda arka planda kullanılması için yapay zeka temelli algoritmalar geliştiriyor. Bu nedenle SEO uzmanının sorumluluğu giderek artıyor. Eğer yeni gelişmeler yakından takip edilmezse bazı internet siteleri için bu durum olumsuz sonuç verebilir. İşletmelerin arama motorlarındaki sıralamasını belirleyen unsur tamamen algoritmaların doğru yönlendirilmesi ile alakalı. SEO çalışmaları yapılırken mutlaka günlük hayatımızda sıkça kullandığımız popülarite ve estetik/deneyim gibi değerler ön plana alınarak bir yol haritası çıkarılmalıdır.'' açıklamalarında bulundu.

"E-ticaret sitelerinde SEO çalışmalarının artırılması kar payını artırıyor"

Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Uzmanı Furkan Tuğrul Sarı ise dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın, e-ticaret yapmak isteyen kullanıcılarına toptan ürün tedarik imkanı sağladığını belirterek, "Çin merkezli olan ve son zamanlarda Türkiye'deki faaliyetleri giderek artan platformda yapılan satış oranları ve kar payı SEO çalışmaları ile desteklendiğinde giderek artıyor. Platform üzerinden toptan ürün alarak perakende satış yapmak isteyen tedarikçiler, e-ticaret sitelerini daha popüler hale getirmek için çeşitli arayışlar içerisine giriyorlar" dedi.

Sarı, platform üzerinden yapılacak e-ticaret ile ilgili olarak: "Platform, dijital pazarlama alanı içerisindeki rakiplerinden ayrılan çok farklı bir dünya. Rekabetin neredeyse en üst seviyede olduğu bu alanda, firmaların mutlaka rakiplerinden farklarını ortaya koymaları gerekiyor. İnternet kullanıcıları artık seçici hale geldi. Bu nedenle gerek bahsettiğimiz platform aracılığı ile yapılan pazarlamalarda gerekse diğer bütün e-ticaret temelli internet sitelerinde pazarlama ilkelerine dikkat edilmelidir. Hatta altını çizerek belirtmeliyim ki muhakkak SEO uzmanlarından destek alınarak SEO çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerekiyor. Dijital pazarlama dünyası bir puzzle gibi düşünülmelidir. Hiçbir unsur diğerinden bağımsız etkili olamaz. Bu nedenle dijital pazarlama ve dönüşüm uzmanı olarak ben, bu alanda kendisine yer edinmek isteyenlere mutlaka ilgili uzmanlar ile işbirliği içerisinde olmalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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